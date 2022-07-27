Северный Кавказ готовится к грозам с ураганным ветром

27 июл. 12:20

Синоптики прогнозируют сильные грозы с ливнями и шквалистым ветром в нескольких регионах Северо-Кавказского федерального округа, предупреждает МЧС РФ.

В этой связи этим экстренные службы предупреждают о возможном подъеме уровня воды в реках и ЧП из-за ветра с порывами до 23−25 м/с. "В связи с воздействием опасных метеорологических явлений существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения населения, связи, ЖКХ, обрывом ЛЭП, нарушением всех видов транспорта: <> в Северо-Кавказском федеральном округе на территории Ставропольского края, Республики Северная Осетия — Алания, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик", - говорится в сообщении экстренного ведомства.

В Кабардино-Балкарии до конца суток 27 июля местами ожидаются сильные дожди с порывами ветра до 20−25 м/с, на реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах — сход селей. Штормовое предупреждение объявлено и на Ставрополье, где прогнозируются ливни с ураганным ветром, которые могут спровоцировать чрезвычайные ситуации и происшествия природного характера, связанные с подтоплением низинных участков населенных пунктов, нарушениями в работе дренажных систем, ухудшением условий дорожного движения и увеличением количества ДТП.

В Чечне и Ингушетии возможно возникновение происшествий, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта. Также есть вероятность подтоплений пониженных участков местности, низководных мостов, жилых построек, приусадебных участков, подмыва автомобильных дорог на территории Чечни, Дагестана и Ставропольского края.