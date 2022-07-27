Холодный прием: что ждет Европу зимой

27 июл. 12:30

Сегодня "Газпром" снизил поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток" до уровня не выше 20% от пропускной способности. На фоне этого цены на газ взлетели - стоимость августовского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром выросла до $2385 при средней с начала месяце котировке $1741.

С сегодняшнего дня поставки российского газа по трубопроводу составят не более 33 млн кубометров - а по факту в районе 31 млн - ежесуточно при плановом объеме в 167 млн.

Цена газа в Европе растет третий день подряд. Накануне стоимость газа на бирже впервые с начала марта превысила отметку в $2200, сегодня же она подбирается к $2400.

В Евросоюзе назревает раскол - содружество разрывается между желанием проучить Россию и страхом замерзнуть предстоящей зимой. Во вторник страны ЕС с трудом договорились снизить спрос на природный газ на 15%, соглашение будет действовать с 1 августа 2022 до 31 марта 2023 года. Речь идет о снижении спроса на 45 млрд кубометров газа. Против решения выступали Польша, Греция, Кипр, Португалия, Испания и Мальта. Исключение ЕК сделала для Ирландии, Мальты, Кипра и стран Балтии.

Напомним, к 1 ноября ПХГ Европы должны быть заполнены на 80%, но с учетом текущей ситуации сделать это будет непросто. Уровень закачки газа в хранилища снизился с 0,45% в мае до 0,36% в июле.

Россия, утверждающая свой статус гаранта энергобезопасности Европы, в июне была вынуждена сократить прокачку газа до 40% из-за задержки возвращения из ремонта в Канаде турбины Siemens для компрессорной станции "Портовая". Затем последовало плановое 10-дневное техобслуживание - с 10 по 21 июля. И вот 27 июля "Газпром" сообщил, что останавливает для ремонта еще одну турбину. В обычном режиме в поставках по "Северному потоку" используются шесть турбин Siemens, одна из которых резервная, сейчас работает только одна, вторая - отправленная Канадой в Германию после ремонта - застряла из-за документации. По слова главы МИД России Сергея Лаврова, "создается ощущение, что западные страны, спекулируя на тему турбин, призывают Россию нарушать регламенты по безопасности". Компенсировать поставки мог бы "Северный поток-2", однако, резонно заметил Лавров, трубопровод "просто закрыт по политическим причинам".

Евросоюз на фоне экстраординарной ситуации с турбинами продолжает не верить в том, что данные проблемы являются истинной причиной сокращения поставок топлива. Которое становится все менее доступным, как с точки зрения поставок, так и с точки зрения стоимости.