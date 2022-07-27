Борьба с изменением климата: обратная сторона медали

Что бы ни происходило в мире, будь то пандемия или революция, захват власти или историческое мирное соглашение - ни одному из событий не удается удержаться на первых полосах СМИ так долго, как теме изменения климата. Хотя впервые ученые заговорили о глобальном потеплении и парниковом эффекте еще в начале XIX века, лишь в конце 1990-х этот нарратив начал приобретать планетарный масштаб. На протяжении прошедших тридцати лет влияние климата неоднократно пересматривалось, менялись тенденции и основные подходы к решению проблем, и вопрос не только не потерял своей актуальности, но стал политическим аспектом, определяющим судьбу целых государств.

Глобальное потепление или изменение климата?

До середины 2000-х о глобальном потеплении говорили все. Ученые предупреждали, что планета разогревается с огромной скоростью, а последствия будут катастрофическими: от таяния ледников до поднятия уровня мирового океана, в результате которого будут затоплены целые регионы. Все прогнозы и климатические модели, составленные исследователями, носили репрезентативный характер и в большинстве случаев оказывались достаточно далекими от реальности. Тем не менее мировой тренд был задан, и правительства, а также международные финансовые организации начали говорить о необходимости активных действий.

Изменение климата стало актуальной темой в начале 2007 года, после публикации IV Доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Стоит отметить, что группа не проводит собственных исследований, а лишь ссылается на публикуемые доклады. ООН под изменением климата понимает долгосрочные температурные изменения (как рост, так и падение температуры.) Прошлая зима в Европе, например, была ”аномально” холодной, а вот лето стало ”рекордно” жарким. На сайте ООН официальной причиной изменения климата указываются парниковые газы, создают которые такие сферы деятельности как энергетика, промышленность, транспорт, строительство, сельское хозяйство и землепользование. При этом о влиянии ВПК на выбросы организация не говорит.

Актуальность проблемы

Тема изменения климата на самом деле актуальна, и необходимость снижения выброса парниковых газов стоит на повестке дня мирового сообщества. Парижское климатическое соглашение, принятое 196 странами мира, предусматривает удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2°C за счет снижения выброса парниковых газов. Достигнуть цели предполагается в основном за счет внедрения чистых технологий, отказа от ископаемого топлива и химических удобрений. Более того, на основе Парижского соглашения осуществляется финансовая поддержка странам, нуждающимся в ней для перехода к климатической нейтральности. Проблема заключается в том, что не все страны готовы к резким изменениям. Шри-Ланка, например, отказавшись от импорта азотных удобрений, столкнулась с падением сельскохозяйственного производства, что стало одной из причин политической нестабильности. Аналогичная ситуация наблюдается и в Гане.

Южный Кавказ и зеленые проекты

Азербайджан, Грузия и Армения одобрили Парижское мирное соглашение. Причем Азербайджан лидирует в предпринимаемых усилиях, ориентируясь на собственные интересы. В стране функционирует Агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, регулирующее деятельность в данной сфере. Кроме того, государство обязалось снизить воздействие на климат в таких секторах как добыча нефти и газа, строительство, транспорт, сельское хозяйство и переработка мусора. Выделяются средства на такие проекты, как управление твердыми бытовыми отходами в Гяндже, например (совместно с ЕБРР). С международными компаниями подписываются контракты на развитие возобновляемых источников в недавно освобожденном Карабахе. Ведется сотрудничество с компаниями из ОАЭ и Саудовской Аравии. Осуществляется поиск инвесторов, в бюджет закладываются средства, необходимые для достижения климатической нейтральности. Благодаря грамотному управлению, страна не стремится отказываться от традиционных источников энергетики и переходить полностью на органическое сельское хозяйство.

Грузия в 2013 году начала разработку Стратегии развития с низким уровнем выбросов при содействии правительств стран ЕС и США. В 2015 году Европейская комиссия одобрила пакет помощи Грузии в размере €100 млн на поддержку реформ, в том числе и в сфере сельского хозяйства. Грузия активно сотрудничает с европейскими агентствами в сфере борьбы с изменением климата, а Швейцария, например, в 2021 году планировала выделить Грузии $10 млн на развитие биопроизводства. Будучи производителем сельскохозяйственной продукции, Грузия должна тщательно рассматривать инициативы на предмет соответствия экономическим и социальным реалиям в стране.

Армения, как и Грузия, значительную часть финансирования от международных и европейских финансовых институтов получает на развитие сельского хозяйства. В частности, Австрийское агентство по развитию вложило в страну €9,7 млн на зеленое сельское хозяйство. Зеленый климатический фонд Рамочной конвенции ООН об изменении климата на июль 2021 года выделил $344,7 млн на климатические проекты. Тем не менее отсутствие прозрачных механизмов распределения средств затрудняет контроль за осуществлением проектов по изменению климата.

Учитывая, насколько актуальной остается проблема изменения климата и ввиду усилий, предпринимаемых международным сообществом для продвижения климатической повестки, государствам Южного Кавказа важно с крайней осторожностью относиться к предлагаемым инициативам, в первую очередь, уделяя внимание собственным интересам.