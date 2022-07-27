Крымские парламентарии предложили расширить географию спецоперации

27 июл. 12:00

Расширить географию южного направления специальной военной операции на Украине до Одессы, - с таким предложением выступил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу. Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков. Это русские города, и им не место в нацистской Украине", - сказал Константинов, передает РИА Новости.

Освобождение этих регионов позволит обеспечить безопасность границ, а также положить конец планам НАТО закрепиться в Черноморском регионе, - добавил спикер крымского парламента.