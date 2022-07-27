Токаев провел переговоры с Гарибашвили 

27 июл. 11:54

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Нур-Султане с главой грузинского правительства Ираклием Гарибашвили обсудил торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество двух стран.

"В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества Казахстана и Грузии. Отдельное внимание собеседники уделили транспортно-логистическому взаимодействию. Казахстан предлагает рассматривать наш рынок как ворота в Центральную Азию, имеющую прямой выход в соседний Китай. Страны являются партнерами по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, играющему важную роль в укреплении связей между государствами региона", - сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

По словам Токаева страны связывает поступательное развитие двустороннего сотрудничества, а также важность объединения совместных усилий.

В свою очередь Гарибашвили подтвердил заинтересованность Грузии в укреплении контактов. "Товарооборот между странами увеличивается. За первое полугодие он вырос на 150%. Конечно, у нас большие возможности для расширения связей. Мы ценим наши взаимоотношения, сотрудничество и дружбу", - сказал глава правительства Грузии.