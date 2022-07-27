СМИ: россияне могут остаться без специй Kamis

27 июл. 11:41

С российского рынка в скором времени может уйти американская компания McCormick & Co., Inc., владеющая брендом специй и приправ Kamis, - пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в продовольственной рознице.

Официального уведомления об уходе Kamis не было, но перебои с поставками уже начались - продукция Kamis из Европы в Россию не ввозится, у поставщика заблокировано примерно 25% ассортимента, а по остальным товарам поставки идут исходя из остатков, - сообщили изданию в сети гипермаркетов "Лента", передает РИА Новости.

В марте McCormick сообщила о приостановке всех операций в России, включая промоакции и новые инвестиции. В отчетности за второй квартал McCormick отразила убыток от обесценения нематериальных активов в $10 млн, связанный с "прекращением деятельности в России", - пишет газета.

Годовой объем российского рынка приправ и специй составляет более 70 тыс т, и Kamis входит в тройку крупнейших брендов в категории наряду с австрийской Kotanyi и российской "Приправыч" компании "Проксима". Заменой Kamis станут российские предприятия, ассортимент которых уже начинает появляться на полках.