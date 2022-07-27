Мошенники предлагают россиянам оформить карты в банках стран СНГ

27 июл. 11:23

Санкции Запада породили новую мошенническую схему - на россиян открываются карты в банках стран СНГ, затем счета используются для обналичивания похищенных денег, рассказал РИА Новости замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков.

Мошенники, предлагая оформить карту в одном из соседних государств, выманивают у российских граждан их личные данные, в том числе данные платежных карт, и получают доступ к счетам.

Также мошенники могут формировать из россиян пул дропперов. "Злоумышленники оформляют пластиковые банковские карты на граждан РФ по имеющимся в открытом доступе (ранее скомпрометированным) данным с целью формирования пула свободных или чистых, то есть ранее не использованных для мошенничества на территории стран СНГ, реквизитов пластиковых банковских карт", - поделился Плешков.

Затем реквизиты карт россиян будут использоваться "в схемах обналичивания в банкоматах или транзита безналичных денежных средств, украденных по иным мошенническим схемам в тех же или граничащих с ними странах СНГ", считает эксперт.