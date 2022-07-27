СМИ: Санкции не грозят России экономическим "коллапсом"

27 июл. 11:14

Несмотря на западные санкции, России не грозит экономический коллапс, - пишет турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на мнение доцента Университета Боккони в Италии Керима Джан Каваклы.

"Россия продолжает зарабатывать деньги на международной торговле, поскольку крупные экономики, такие как Китай, Индия и Саудовская Аравия, не присоединились к усилиям Запада по введению санкций. Россия способна найти новых покупателей на свою нефть и газ, и рост цен на нефть еще больше помог ей", - уверен эксперт, передает РИА Новости.

Издание также отмечает, что у России есть огромный профицит счета текущих операций из-за запретов на импорт, что ускорило дедолларизацию ее экономики и привело к укреплению рубля.

"Я не верю, что российская экономика близка к коллапсу", - подвел итог аналитик.

Напомним, ранее британский журнал Economist также написал, что что российская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на введенные против нее "беспрецедентные санкции", а глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, в свою очередь, признал, что российский рубль хорошо противостоит санкциям.