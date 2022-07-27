Зерновой центр в Стамбуле поможет вывезти до 50 млн тонн зерна

27 июл. 10:53

До конца текущего года при координации зернового центра в Стамбуле с Украины и из России может быть перевезено до 50 млн тонн зерна, - сообщил сегодня официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"До конца текущего года при координации зернового центра в Стамбуле, который будет находиться под наблюдением ООН, из России и Украины на мировые рынки может быть перевезено от 40 до 50 млн тонн зерна", - цитирует Калына ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

20-25 млн тонн зерновых хранятся на складах Украины и 25-30 - в России, - добавил Калын, не исключив продления зерновых соглашений.

"Они были подписаны на четыре месяца, однако если стороны договорятся, они могут быть автоматически продлены. Достаточно взаимных договоренностей", - отметил представитель турецкого президента.