Джонсон сменит Столтенберга на посту генсека НАТО?

27 июл. 10:49

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может занять один из самых влиятельных в Европе постов и стать генеральным секретарем НАТО после скорой отставки Йенса Столтенберга, пишет в среду издание The Telegraph.

"Старшие тори поддерживают кандидатуру Бориса Джонсона на пост генерального секретаря НАТО, когда эта высокопоставленная должность освободится. Джонсон является очередным британским политиком, кому предложили эту должность после министра обороны Бена Уоллеса и бывших премьер-министров Терезы Мэй и Дэвида Кэмерона", - отмечается в материале.

Согласно данным издания, Джонсона давно рассматривали на эту роль ввиду недоверия США к европейским политическим деятелям, которые неоднократно заявляли о планах по созданию новой армии ЕС.

Великобритании доверяют, а Джонсон получил дополнительное международное признание за помощь в создании международной коалиции против России в связи со спецоперацией на Украине.

Отметим, что по данным одного из источников The Telegraph, представители НАТО назначаются единогласным решением. Есть немало сомнений в том, что Франция одобрит кандидатуру Джонсона на пост генсека НАТО.