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МВФ улучшил прогноз по экономике Турции

МВФ улучшил прогноз по экономике Турции

Международный валютный фонд (МВФ) обновил свой доклад "Перспективы развития мировой экономики", в котором откорректировал прогноз роста турецкой экономики как 4% на текущий 2022 и 3,5% на следующий 2023 год.

Ранее прогноз, опубликованный МВФ в апреле, гласил, что экономика Турции вырастет на 2,7% в 2022 году и на 3% в 2023 году, - пишет турецкое информационное агентство Anadolu.

Что касается мировой экономики, то ее прогнозы были снижены до 3,2% в этом году и до 2,9% в следующем году.

Более высокая, чем ожидалось, инфляция спровоцировала ужесточение финансовых условий во всем мире, замедление экономического роста в Китае и негативные

последствия событий на Украине ударили по ослабленной эпидемией мировой экономике, - отмечается в докладе.

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