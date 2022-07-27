Санкт-Петербург увидит "Тысячу и одну ночь" Фикрета Амирова

27 июл. 10:25

В Санкт-Петербурге на Новой сцене Мариинского театра в конце июля пройдут показы балета "Тысяча и одна ночь" азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

Хореограф-постановщик спектакля - всемирно известный балетмейстер, главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра, заслуженный деятель искусств России, азербайджанец Эльдар Алиев.

В спектакле заняты артисты Приморской сцены Мариинского театра, а также солисты Софийского оперного театра и основной сцены Мариинского театра.

Партию на таре исполнят солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Рамин Азимов и солистка Приморской сцены Надежда Медведева.

Дирижером выступит маэстро Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев.

Показы состоятся 30 и 31 июля, будет дано два спектакля в день. "Тысячу и одну ночь" в культурную столицу России привезли рамках гастролей балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра.