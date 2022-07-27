Сель задержал в пути поезда в Сочи на четыре часа

27 июл. 10:18

Минувшей ночью в районе железнодорожной станции Лазурный Берег сошел сель, поезда идут с задержкой до четырех часов.

Сель повредил две металлические контактные опоры электросети. Движения не было с 04.50 до 07.16. Задержаны 12 пассажирских поездов, один товарный.

На время до четырех часов задерживаются следующие поезда дальнего следования: "Ласточка" Имеретинский курорт - Ростов; Сухум - Санкт-Петербург; Сухум - Москва; Томск - Адлер; Ижевск - Адлер; Воркута - Адлер; Киров - Адлер; Москва - Адлер; Калининград - Адлер; Тамбов - Адлер; Кисловодск - Адлер; Челябинск - Адлер; Ростов - Адлер; Владикавказ - Адлер; Астрахань - Имеретинский курорт; Чита - Имеретинский курорт; Москва - Имеретинский курорт; а также несколько пригородных поездов.