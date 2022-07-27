Россия и Иран введут свою систему платежей

27 июл. 10:14

Иранская и российская стороны работают над созданием совместной межбанковской системы платежей, подобной SWIFT, - заявил замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.

"Естественно, две страны, которые хотят дедолларизировать свои транзакции, должны обладать специальной системой, подобной SWIFT. Иранская и российская стороны предложили по одному варианту такой системы. Сейчас мы практически достигли весьма неплохого соглашения, на основе которых мы могли бы совершать валютные операции между двумя странами", - рассказал Сафари.

Напомним, с 12 марта SWIFT перестала оказывать услуги российским банкам. Россия предлагала использовать российский аналог SWIFT, презентованный в июне "Ростехом", Индии а также обсудила эту инициативу с Ираном.