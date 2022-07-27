Лайнеры "ИрАэро" начинают полеты из Казани в Баку

27 июл. 10:05

Уже в понедельник, 1 августа, в свой первый полет по маршруту Казань – Баку (Азербайджан) отправится пассажирский самолет авиакомпании "ИрАэро", - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

"Вылет из столицы Азербайджана запланирован на 12:20 по местному времени, прибытие в Казань – на 14:00. Время в пути составит 2 часа 40 минут. Обратный рейс - в 15:00, прибытие в Баку - в 18:40. Рейсы будут выполняться на самолетах "Суперджет-100" по понедельникам", - говорится в сообщении пресс-службы.

Цена билета в одну сторону от 19 090 руб.

Билеты уже в продаже. Ознакомиться с расписанием можно на сайте https://iraero.ru/.

Напомним, АО Авиакомпания "ИрАэро" – стратегическое, системообразующее предприятие воздушного транспорта. Авиакомпания постоянно развивает маршрутную сеть и сейчас успешно выполняет рейсы более чем в 70 городов России.