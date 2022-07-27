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Казахстан получил российские тесты для выявления оспы обезьян

Казахстан получил российские тесты для выявления оспы обезьян

Россия передала четырем странам СНГ тест-системы для выявления оспы обезьян, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Российские тест-системы были переданы Роспотребнадзором Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркменистану. Помимо этого, специалисты Роспотребнадзора организуют для коллег из стран-партнеров специальные семинары, посвященные методам лабораторной диагностики оспы обезьян", - отмечается в сообщении ведомства.

Тест-системы оперативно произведены ГНЦ "Вектор", тестирование сегодня доступно на всей территории России.

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