Казахстан получил российские тесты для выявления оспы обезьян

27 июл. 10:04

Россия передала четырем странам СНГ тест-системы для выявления оспы обезьян, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Российские тест-системы были переданы Роспотребнадзором Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркменистану. Помимо этого, специалисты Роспотребнадзора организуют для коллег из стран-партнеров специальные семинары, посвященные методам лабораторной диагностики оспы обезьян", - отмечается в сообщении ведомства.

Тест-системы оперативно произведены ГНЦ "Вектор", тестирование сегодня доступно на всей территории России.