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"Магнит" и "Дикси" еще год обязаны сохранять нулевые наценки на ряд товаров

&quot;Магнит&quot; и &quot;Дикси&quot; еще год обязаны сохранять нулевые наценки на ряд товаров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ продлила на год предписание, выданное АО "Тандер" ("Магнит") при покупке торговой сети "Дикси" и магазинов "Мегамарт".

Сети "Магнит", "Дикси" и "Мегамарт" продолжат еще год соблюдать обязательства по установлению нулевых наценок на отдельные позиции товаров "потребительской корзины", а также реализовывать программы лояльности для пенсионеров и лиц, ухаживающих за ними, тем самым поддерживая социально незащищенные слои населения.

Отчеты в ФАС должны поступать ежеквартально. В ведомстве отметили, что продление предписания "поможет сохранению рабочих мест и доступности продовольственных товаров для граждан в небольших муниципальных образованиях".

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