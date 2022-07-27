"Магнит" и "Дикси" еще год обязаны сохранять нулевые наценки на ряд товаров

27 июл. 9:49

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ продлила на год предписание, выданное АО "Тандер" ("Магнит") при покупке торговой сети "Дикси" и магазинов "Мегамарт".

Сети "Магнит", "Дикси" и "Мегамарт" продолжат еще год соблюдать обязательства по установлению нулевых наценок на отдельные позиции товаров "потребительской корзины", а также реализовывать программы лояльности для пенсионеров и лиц, ухаживающих за ними, тем самым поддерживая социально незащищенные слои населения.

Отчеты в ФАС должны поступать ежеквартально. В ведомстве отметили, что продление предписания "поможет сохранению рабочих мест и доступности продовольственных товаров для граждан в небольших муниципальных образованиях".