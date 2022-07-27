Иран готов начать поставки в  РФ стройматериалов и сельхозкультуры

27 июл. 9:49

Иранская сторона готова поставлять в Россию строительные материалы и сельскохозяйственные культуры, сообщил замглавы МИДа Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.

Далее он отметил, что в настоящее время торговля между Ираном и Россией осуществлялся в национальной валюте. "В настоящее время мы импортируем большое количество российского зерна за нацвалюту, импорт пшеницы из России в этом году не идет ни в какое сравнение с предыдущими годами", - приводит слова дипломата ТАСС.

"Мы также можем экспортировать наши товары (в РФ - ред.), например, России нужны наши строительные материалы или, например, сельскохозяйственные культуры", - добавил Сафари.