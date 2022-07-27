На смену жаре в столичный регион идут дожди

27 июл. 9:29

Сегодня днем воздух в столичном регионе может прогреться до рекордных 32 градусов тепла, - и хотя большая часть дня обойдется без осадков, ближе к вечеру начнутся дожди, - сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Сегодня столичный регион будет находиться в передней, теплой части циклона, который вышел на Скандинавию. С южными ветрами к нам будут поступать очень теплые воздушные массы, и температурный режим прогнозируется почти на 6 градусов выше средних многолетних значений. В столичном регионе мы обещаем плюс 27 - плюс 32 градуса, а вот к вечеру, с приближением к нам с запада атмосферного фронта, начнутся дожди и загремят грозы", - рассказала Волосюк, передает РИА Новости.

При этом ветер будет дуть с юга, со скоростью 3-8 м/с, но при грозах его порывы могут достигать 12-15 м/с. Атмосферное давление почти не изменится - оно останется немного ниже нормы - 745 мм рт ст, - добавила синоптик.