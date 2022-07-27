Иран готов обслуживать российские самолеты

27 июл. 9:13

Власти Ирана решили одобрить соглашение о поставках оборудования в Россию и о техобслуживании российских авиалайнеров, - сообщил представитель Управления гражданской авиации Исламской республики Миракбара Разави.

Соглашение предусматривает возможность поставок в Россию деталей и оборудования иранского производства, а также ремонт, техобслуживание и поддержку российских лайнеров в сервисных центрах ИРИ, - передает РИА Новости.

Напомним, замглавы Минтранса России и глава Управления гражданской авиации Ирана подписали меморандум о взаимопонимании, согласно документу число пассажирских авиарейсов между Россией и Ираном вырастет до 35 в неделю.