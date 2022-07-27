Кабардино-Балкария второй в СКФО создала интерактивную панораму православных храмов

27 июл. 7:28

Интерактивную панораму православных храмов создали в Кабардино-Балкарии на средства гранта Министерства по делам национальностей и общественным проектам республики, рассказал руководитель проекта, благочинный Нальчикского церковного округа протоиерей Валентин Бобылев.

На сегодня интерактивные панорамы храмов существуют в 23 регионах России. Среди них в интерактивной форме представлены два православных храма СКФО - на Ставрополье. Кабардино-Балкария, таким образом, стала вторым субъектом округа, создавшим интерактивную панораму церквей.

По словам Бобылева, все пять храмов имеют статус исторических памятников, причем не только Северного Кавказа, но и России в целом.

"В проект вошли собор преподобного Симеона Столпника и собор святой Марии Магдалины в городском округе Нальчик, храм Архистратига Михаила в городе Майском, храм святого князя Александра Невского в станице Александровской и храм преподобного Евфимия Нового Солунского в станице Екатериноградской", - цитирует его ТАСС.

Руководитель проекта уточнил, что с помощью интерактивной панорамы "побывать" в храмах Кабардино-Балкарии смогут жители других регионов, люди с ограниченными возможностями и те, кто в силу обстоятельств не может приехать в республику.

"У нас давно было желание помочь людям с ОВЗ и тем, кто болеет, но хочет прийти в храм, побывать в нем, но не покинуть свой дом", - указал Бобылев.