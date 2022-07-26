Нетаньяху обвинил премьера и главу Минобороны Израиля в ухудшении отношений с Россией

26 июл. 23:48

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что кризис в отношениях с Россией может привести к угрозе национальной безопасности.

"Мы находимся в разгаре опасного кризиса в отношениях между Россией и Израилем. Мы можем и должны этот кризис преодолеть", - подчеркнул он.

Нетаньяху напомнил, что на протяжении многих лет Израиль ответственно развивал сбалансированные отношения с Россией. "Мы заботились о защите жизненно важных интересов Государства Израиль и его граждан: свобода репатриации евреев из России, еврейское образование, обширная деятельность еврейского агентства "Сохнут", выплата пенсий выходцам из России, перевоз в Израиль и придание земле останков старшего сержанта Захарии Баумеля, освобождение из заключения гражданки Израиля, оказание незамедлительной помощи при тушении обширного пожара на горе Кармель", - поведал бывший премьер.

Он подчеркнул, что ранее работал над координацией действий для обеспечения безопасности между армией Россией и армией Израиля в небе над Сирией. "Эта координация действий является "фундаментальным элементом нашей национальной безопасности и имеет первостепенное значение", - сказал Нетаньяху, добавив, что Израиль добился этой цели.

Он также выразил обеспокоенность в связи с тем, что все то, что было построено за эти годы, рушится буквально на глазах. "Когда мы, с помощью Всевышнего, вернемся к руководству страной, мы создадим стабильное, сильное и опытное правительство и мы исправим то, что сейчас рушится. А пока у меня есть одна просьба к Лапиду и Ганцу – прекратите болтовню. Ваше поведение угрожает нашей национальной безопасности. Если кризис не остановить немедленно, это может привести к серьезному ущербу для нашей безопасности", - цитирует экс-премьера ТАСС.