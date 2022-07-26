В Совбезе обсудили поправки в законопроект о российском гражданстве

26 июл. 22:57

Во вторник, 26 июля, состоялось заседание межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

В ходе встречи замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил обсудить подготовку поправок в президентский законопроект о гражданстве.

Также в повестке заседания была работа по законопроекту о порядке въезда, выезда и пребывания иностранных граждан в России. "Я просил бы рабочую группу рассмотреть имеющиеся разногласия по этому законопроекту. В случае, если что-то еще остается, давайте еще раз поднимем эту тему на одном из наших ближайших заседаний", - приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, в декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин внес Госдуму проект базового закона "О гражданстве РФ". Документ, в частности, предусматривает сокращение числа требований для приема в российское гражданство более, чем для 20 категорий лиц.