Дагестан застеклит ОАЭ

26 июл. 23:05

Чрезвычайный и полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов в России Мохаммад Ахмад Султан Есса Альджабер предложил экспортировать стекольную продукцию дагестанского предприятия в Абу-Даби, проинформировали в пресс-службе главы региона.

"Посол ОАЭ в России заинтересовался продукцией предприятия "Салаватстекло Каспий". После презентации возможностей и широкого ассортимента производимой на заводе продукции Мохаммад Ахмад Аль-Джабер предложил рассмотреть возможность представить ее на площадке в ОАЭ", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что совместно с Министерством промышленности и торговли России прорабатывается создание российской фри-зоны. "Может быть, у вас получится экспортировать продукцию в Абу-Даби или в Эмираты в целом через фри-зону и сделать хаб для стран Персидского залива. Мы со своей стороны поможем", - сказал посол.