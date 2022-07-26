"Пюник" разгромил "Дюделанж" и вышел в следующий раунд квалификации Лиги Чемпионов

26 июл. 22:40

В Дюделанже (Люксембург) состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между одноименный клубом и армянским "Пюником". Уверенную победу со счетом 4:1 одержали гости.

Голами в составе "Пюника" отметились Жуниньо Телес (24-я минута), Лука Юричич (53-я и 85-я) и Юсуф Отубанджо (75-я). У "Дюделанжа" единственный мяч забил на 21-й минуте Мохсин Хассан.

Таким образом, в следующий раунд квалификации Лиги Чемпионов вышел "Пюник".

Напомним, в первом матче победу со счетом 1:0 одержал "Дюделанж".