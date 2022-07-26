Северная Осетия и Сбербанк договорились о наращивании сотрудничества в сфере цифровизации

26 июл. 21:59

Северная Осетия и Сбербанк подписали "дорожную карту" о сотрудничестве в сфере цифровизации во второй половине 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Согласно документу, Сбербанк продолжит содействовать цифровизации республики, внедрять безналичные решения в ЖКХ, образовании, общественном транспорте. Также будет продолжена работа по развитию здравоохранения, повышению финансовой грамотности населения и реализации инвестиционных проектов.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло напомнил, что республика подписала со Сбером соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. "Эта работа давно уже переведена в практическую плоскость и сегодня охватывает важные для нас направления, по которым Сбер поможет республике выйти на новый уровень развития, придаст новый импульс при реализации программ в таких сферах, как цифровизация, здравоохранение, ЖКХ, образование и других", - приводит его слова ТАСС.

На данный момент уже реализован ряд значимых проектов. В частности, сервис 2ГИС использован в создании геоинформационного портала, 11 школ Северной Осетии подключены подключены к Цифровой школьной платформе Сбербанка, а робот-оператор "Залина" позволял жителям узнать о важной информации в области здравоохранения в период пандемии коронавируса COVID-19.