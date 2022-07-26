Ставрополье настигнет непогода

26 июл. 22:25

В ближайшие сутки на Ставрополье ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром, - предупреждает региональный МЧС.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра, ожидаемая метеорологическая обстановка в ближайшие сутки, с 18:00 26 июля до 18:00 27 июля: в отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20−23 метра в секунду", - говорится в прогнозе.

В экстренном ведомстве предупредили, что в связи с непогодой возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера, связанных с подтоплением низинных частей местности, увеличением количества ДТП, нарушениями в работе транспорта, повреждением линий связи и ЛЭП, повреждением кровли, остекления зданий, падением рекламных щитов и деревьев. В сельскохозяйственном секторе возможно повреждения строений и сельскохозяйственных культур.