26 июл. 21:50

В парке имени Ленинского Комсомола в Махачкале прошла акция "Свеча памяти", посвященная 80-й годовщине начала Битвы за Кавказ в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи Дагестана.

В ней приняли участие глава ведомства Камил Саидов, представители общественных организаций и волонтеры. Участники мероприятия из 500 свечей выложили надпись: "Помним! 1942-1943".

"Сегодня мы решили почтить память наших героев, которые сражались с врагом в тяжелое время. Это одно из переломных сражений ВОВ. Битва стала началом разгрома немецко-фашистского нашествия, освобождения нашей страны и всего мира от угрозы порабощения и истребления", – цитирует пресс-служба и.о. главы ГБУ РД "ДагПатриотЦентр" Рамазана Магомедова.

