Эрдоган: Россия намерена сотрудничать с турецким Bayraktar

26 июл. 22:05

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о желании российского коллеги Владимира Путина наладить сотрудничество с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов Bayraktar,

"Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar", - сказал Эрдоган в ходе выступления на закрытом заседании Центрального исполнительного комитета правящей партии справедливости и развития, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Türk.

По словам турецкого лидера, также ОАЭ заявили о "желании построить завод по производству турецких дронов на своей территории".