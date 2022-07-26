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Эрдоган: Россия намерена сотрудничать с турецким Bayraktar

Эрдоган: Россия намерена сотрудничать с турецким Bayraktar

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о желании российского коллеги Владимира Путина наладить сотрудничество с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов Bayraktar,

"Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar", - сказал Эрдоган в ходе выступления на закрытом заседании Центрального исполнительного комитета правящей партии справедливости и развития, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Türk.

По словам турецкого лидера, также ОАЭ заявили о "желании построить завод по производству турецких дронов на своей территории".

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