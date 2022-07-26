Школьники Северной Осетии станут театралами

26 июл. 23:25

В скором времени во всех школах Северной Осетии появятся школьные театры, - сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова.

"Вопрос развития школьных театров является крайне важным, в том числе в воспитательной работе. К 2024 году театры появятся во всех школах. Площадками будут не только образовательные организации, но вся инфраструктура города, республики. Дети смогут посещать театры, участвовать в различных мастер-классах", - рассказала Алибекова, передает ТАСС.

Уже сейчас в республике действует 63 школьных театра. В перспективе все школы будут сотрудничать с профессиональными театрами, режиссеры и заслуженные деятели искусства будут рассказывать юным актерам о тонкостях мастерства и проводить с ними мастер-классы.

Проект реализует министерство образования и науки совместно с министерством культуры республики.