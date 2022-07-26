Макрон предупредил о затяжном продовольственном кризисе 

26 июл. 21:22

Продовольственный кризис будет длиться дольше, чем военный конфликт на Украине, выразил обеспокоенность президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, последствия кризиса не исчезнут через 12-18 месяцев.

"Мы должны и далее реагировать на эту кризисную ситуацию. Ведь через шесть, двенадцать, восемнадцать месяцев последствия войны никуда не исчезнут", - сказал французский лидер на встрече по глобальной продовольственной безопасности в Камеруне.

Далее Макрон призвал продолжать предоставлять населению продукты хорошего качества и развивать устойчивое сельское хозяйство.