Специальная рабочая группа проверяет гостиницы Дагестана на безопасность

26 июл. 20:58

В Дагестане появилась рабочая группа, которой поручено до конца года проверить, соответствуют ли гостиницы требованиям безопасности, рассказали в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам региона.

"Рабочая группа, созданная при Минтуризме Республики Дагестан, проводит проверку гостиниц и иных средств размещения на предмет выполнения требований к антитеррористической защищенности, а также наличия паспортов безопасности этих объектов", - пояснили в ведомстве.

В составе рабочей группы - сотрудники Минтуризма, Управления Федеральной службы войск Нацгвардии по республике, МЧС и УФСБ РФ по Дагестану.

В министерстве отметили, что на 25 июля группа проверила 21 объект в Дербенте, Избербаше, Буйнакске, в Хунзахском и Гунибском районах.

Гостиницам, не соответствующим требованиям к антитеррористической защищенности, а также тем, у которых нет паспортов безопасности, рекомендовано в течение месяца устранить недостатки и подготовить требующиеся документы.