Ушла из жизни солистка оперы Большого театра Людмила Герих

26 июл. 20:50

Во вторник, 26 июля, в возрасте 81 года умерла солистка оперной труппы Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Людмила Герих (Козырева). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Большого театра.

"Руководство и коллектив театра с глубоким прискорбием сообщают, что на 82-м году жизни умерла Людмила Александровна Герих (23.03.1941-26.07.2022), солистка оперной труппы Большого в 1976-90 гг", - сказано в заявлении.

Дата и время похорон пока не сообщается.

Напомним, Людмила Герих окончила Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского в 1968 году. На следующий год поступила в оперную труппу Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Герих исполняла заглавную партию в опере "Тоска" Джакомо Пуччини, партию Лизы в "Пиковой даме" Петра Чайковского, Фьордилиджи в "Так поступают все женщины" Вольфганга Амадея Моцарта. Службу в Большом театре она успешно сочетала с активной гастрольной деятельностью. Выступала в городах СССР и за границей.