Nordwind осенью начнет летать из Грозного в Казань

27 июл. 3:25

В октябре в свой первый регулярный рейс между Грозным и Казанью отправится лайнер российской авиакомпании Nordwind, - сообщил директор грозненского аэропорта Альви Шахгириев.

"Авиакомпания Nordwind Airlines открыла продажи билетов на регулярный рейс Грозный - Казань. Еженедельно по вторникам с 4 октября по 1 ноября, и два раза в неделю с 1 ноября. Кроме того, в августе откроются дополнительные направления в Стамбул и Анталью", - рассказал он, передает ТАСС.

Напомним, международный аэропорт в Грозном в 2021 году обслужил почти 714 тыс человек, что является для него рекордом. В июле глава Чечни Рамзан Кадыров дал старт строительству нового терминала и взлетно-посадочной полосы грозненского международного аэропорта имени Ахмата-Хаджи Кадырова: это позволит активно развивать новые авиалинии в республике и обслуживать до 1,5 млн человек ежегодно.