Паром свяжет Ейск и Мариуполь в конце лета

27 июл. 1:45

В августе ООО "Оборонлогистика" запустит регулярную паромную линию из Ейска в Мариуполь.

Обслуживать маршрут поначалу будет автомобильно-пассажирский паром "Лаврентий", который ранее был задействован на Керченской паромной переправе.

Паром может перевозить до 700 тонн грузов, в том числе до 20 евро фур и 136 пассажиров. Судно развивает скорость до 12 узлов.

Время в пути от Ейска до Мариуполя по морю составит четыре часа. На первом этапе паром будет совершать один кругорейс в сутки. В настоящее время ведется подготовка к формированию первой грузовой партии.