Сеть отелей Alean готовит в Анапе два высококлассных курорта

27 июл. 0:05

Российская сеть отелей Alean Collection, работающая с четырех- и пятизвездочными отелями в Краснодарском крае, к 2025 году планирует открыть в Анапа два новых комфортабельных комплекса, сообщила коммерческий директор компании Ольга Смолкина, пишет "Интерфакс".

В настоящее время на Кубани работают пять гостиничных комплексов категории "5 звезд" и "4 звезды" под брендом Alean в Анапе, Геленджике и Сочи.

"К 2025 году планируем запустить два новых объекта в Анапе: семейные курорты "ультра все включено" под брендом Alean Emerald в категории "пять звезд" и под брендом Alean Family в категории "четыре звезды", - рассказала она.

Смолкина добавила, что общий объем инвестиций двух объектов превышает 14 млрд рублей. Номерной фонд составит 1,3 тыс номеров, что позволит увеличить турпоток в Анапу на 100 тыс человек в год.