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Лондон ввел санкции против губернатора Ставропольского края

Лондон ввел санкции против губернатора Ставропольского края

Великобритания ввела санкции против глав ряда российских регионов, рестрикции коснулись и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Комментируя эту новость, он назвал санкционный список Великобритании "списком патриотов" и заверил, что будет носить санкции с гордостью.

Чиновникам из "черного списка" запрещен въезд в Великобританию, а их активы в случае обнаружения в стране будут заморожены.

Кроме глав регионов в список попали министр юстиции РФ Константин Чуйченко, его заместитель Олег Свириденко, председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и первый заместитель председателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов.

Также в санкционный перечень внесены племянники предпринимателя Алишера Усманова Сарвар и Санжар Исмаиловы и британский журналист и блогер Грэм Филлипс, активы которого на родине были арестованы. Попавшим в список лицам запрещен въезд в Соединенное Королевство, их активы в Великобритании.

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