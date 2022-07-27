Зеркальный небоскреб в Неоме обойдется Саудовской Аравии в триллион долларов

Саудовская Аравия приступает к осуществлению плана по строительству крупнейшего в мире сооружения на северо-западе королевства, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) после просмотра сотен страниц конфиденциальных документов по планированию, в которых впервые раскрывается планировка. Аль-Джазира отмечает, что будет построено два зеркальных здания высотой до 488 метров, расположенных параллельно друг другу на протяжении 120 километров по прибрежной, горной и пустынной местности.

Здания будут соединены пешеходными дорожками, а под ними будет курсировать скоростной поезд. Строительство такой "Зеркальной линии" обойдется в триллион долларов, и, по прогнозам, в "Зеркальной линии" смогут разместиться пять миллионов человек, которые смогут совершать сквозные поездки в течение 20 минут. Проекты включает в себя интегрированное вертикальное земледелие, пристань для яхт и спортивный стадион, построенный на высоте до 305 метров над землей.

Это сооружение будет центром проекта наследного принца и фактического правителя Мохаммеда ибн Салмана по созданию умного города с нулевым выбросом углерода под названием Неом, строительство которого обойдется еще в 500 миллиардов долларов, а размер города будет равен американскому штату Массачусетс.

Неом принадлежит Фонду национального благосостояния Саудовской Аравии и является частью программы под "Видение Саудовской Аравии 2030", которая направлена на диверсификацию экономики Саудовской Аравии и снижение ее зависимости от нефти.

Хотя крайний срок строительства Неома - 2030 год, WSJ сообщила, что первоначальная оценка воздействия "Зеркальной линии", проведенная в январе 2021 года, показала, что строительство должно осуществляться поэтапно, и на его завершение может уйти 50 лет.

Первоначальный проект разработан американской компанией Morphosis Architects, основанной лауреатом Притцкеровской архитектурной премии Томом Мейном, и в нем участвуют как минимум девять других консультантов по дизайну и проектированию.