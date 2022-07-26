Кисловодск вдохновляет художников из СКФО

26 июл. 20:25

Пленэр для художников Северного Кавказа, который продлится в течение пяти дней, начал работать в Кисловодске, сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"Новый проспект Ленина в Кисловодске впервые стал площадкой для творчества художников региона СКФО. Также на пятидневный пленэр в курортный город приехали мастера из Москвы", - сказал глава города.

По его словам, публике будет представлено более сотни работ членов Союза художников РФ, Творческого союза художников России, участников международных и всероссийских выставок. Также мастера, вдохновившись видами города-курорта, будут работать над созданиями новых картин.

Вернисаж-пленэр будет работать ежедневно до 30 июля.