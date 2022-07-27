Еще один аэропорт на освобожденных землях Азербайджана получил код IATA

Конференция по обслуживанию пассажиров Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) присвоила международный трехбуквенный код ZZE международному аэропорту Зангилана на освобожденных землях Азербайджана. По данным "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), уникальный код отражает название города Зангилан, где в настоящее время строится аэродром, и Восточно-Зангезурского района, в который входит Зангиланский район.

Caspian News со ссылкой на президента AZAL Джахангира Аскерова пишет, что международный аэропорт "Зангилан" стал одним из инфраструктурных проектов в Восточном Зангезуре, который сыграет важную роль в социально-экономическом развитии региона. Присвоение трехбуквенного кода IATA аэропорту Зангилан - еще один шагом на пути к созданию там крупного и современного логистического центра.

Код аэропорта IATA, также известный как идентификатор идентификатор местоположения, представляет собой трехсимвольный буквенно-цифровой геокод, обозначающий многие аэропорты и мегаполисы по всему миру, как это определено ассоциацией. Код используется для коммерческой организации авиаперевозок пассажиров и грузов. Он также используется для международного бронирования и в работе наземных служб аэровокзальных комплексов, в частности, в международных системах продажи авиабилетов, расписании рейсов, авиационной связи.

9 июля был проведен первый испытательный полет в Международном аэропорту "Зангилан", который строится в Восточном Зангезуре, одном из двух экономических районов на освобожденных землях Азербайджана.

Длина взлетно-посадочной полосы Зангиланского международного аэропорта составит 3000 метров, а ширина - 60 метров. Аэропорт сможет принимать все типы самолетов, включая тяжелые грузовые массой до 400 тонн. Фундамент для аэропорта был заложен 26 апреля 2021 года президентом Ильхамом Алиевым, а строительство началось в мае того же года. Воздушную гавань строит строительная компания AzVirt, базирующаяся в Баку. По словам представителей компании, запуск аэропорта первоначально был запланирован ближе к концу 2022 года. Однако быстрые темпы строительства могут привести к более раннему открытию аэропорта, примерно в августе или сентябре.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию Зангиланский международный аэропорт будет способствовать социально-экономическому развитию района и прилегающих территорий, освобожденных от почти трех десятилетий незаконной армянской оккупации.

Реконструкция и модернизация инфраструктуры гражданской авиации на освобожденных землях Азербайджана стали частью государственных программ, развернутых вскоре после войны 2020 года с Арменией.

Карабахский район Азербайджана попал под оккупацию Армении в начале 1990-х годов. После распада Советского Союза в 1991 году Армения начала военную кампанию против Азербайджана, которая продолжалась до заключения соглашения о прекращении огня в 1994 году. В результате войны Армения оккупировала 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана. В результате жестокой политики этнических чисток, проводимой Арменией, более 30 тысяч этнических азербайджанцев были убиты, а один миллион человек был изгнан с этих земель.

Власти Армении неоднократно пытались использовать воздушное пространство карабахского региона и аэропорт Ходжалы для приема рейсов армянских компаний и военной авиации. Однако подобные незаконные попытки вызвали резкую реакцию Азербайджана, в том числе ультиматумы на международных площадках.

В 2020 году Азербайджан восстановил доступ к воздушному пространству над Карабахским регионом. В результате 44-дневной войны азербайджанская армия освободила от незаконной армянской оккупации более 300 населенных пунктов, в том числе города Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы и Шуша. Война закончилась трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года Арменией, Азербайджаном и Россией. Армения вернула под контроль Азербайджана еще три района в рамках своих обязательств по соглашению.

Первый новый аэропорт на освобожденных азербайджанских землях – международный аэропорт Физули - был введен в эксплуатацию в октябре 2021 года. Воздушная гавань, построенная азербайджанскими и турецкими компаниями, была признана IATA и Международной организацией гражданской авиации (ICAO). В 2024 году в Лачинском районе будет сдан в эксплуатацию третий аэропорт на освобожденных азербайджанских землях. Это будет самый высокогорный аэродром в Азербайджане. В настоящее время участок земли под объект готовится к строительству.