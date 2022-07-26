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Турция будет проводить инспекции в рамках зернового соглашения

Турция будет проводить инспекции в рамках зернового соглашения

Представители Турции при поддержке Совместного координационного центра, в который входят Россия, ООН, Турция и Украина, будут проводить инспекции в рамках соглашения по экспорту зерна. Об этом заявил сегодня заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Инспекции будет проводить турецкий персонал при поддержке Совместного координационного центра", - цитирует его ТАСС.

Хак отметил, что инспекции будут производиться в районе пролива Босфор.

По его словам, в этот процесс будут вовлечены все представленные в центре стороны. Мониторинг будет осуществляться в отношении судов, идущих как в порты Украины за зерном, так и в обратном направлении. 

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