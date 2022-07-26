В Турции начался 26-й этап антитеррористической операции Eren Abluka

26 июл. 19:44

Во вторник, 26 июля, в турецкой провинции Диярбакыр на юго-востоке страны начался 26-й этап антитеррористической операции Eren Abluka. Об этом сообщили в МВД Турции.

В ведомстве уточнили, что в операции участвуют 820 сотрудников сил правопорядка, в том числе жандармерии. Они разделились на 52 отряда с целью прочесывания местности.

В МВД также отметили, что целью операции является борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК) и полное искоренение терроризм на территории страны, передает агентство Anadolu.