Центр Тбилиси остался без газа

26 июл. 19:33

Неизвестные повредили газопровод на улице Картозия в Сабурталинском районе Тбилиси, в результате чего более семи тысячам абонентов приостановили подачу газа. Об этом сообщили в газораспределительной компании ООО "Тбилиси Энерджи".

Уточняется, что подача газа была прекращена жителям улиц Саирме, Гиви Картозия, Михаила Тамарашвили, части проспекта Асатиани и проспекта Важа Пшавела, улицы Шалвы Нуцубидзе.

"Отключение коснулось коммерческих объектов, банков и клиник, среди которых Республиканская больница, клиники "Аверси" и государственного медуниверситета", - пишет Sputnik Грузия.