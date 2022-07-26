Китай догоняет США и Россию в космосе

В 2024 году истекает срок эксплуатации Международной космической станции (МКС). НАСА поддерживает его продление до 2030 года, но руководство корпорации "Роскосмос" приняло решение о выходе России из проекта. Как сообщил сегодня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор корпорации Юрий Борисов, Россия начнет формировать свою орбитальную станцию, и основной приоритет "Роскосмоса" будет направлен на обеспечение российской экономики необходимыми космическими услугами.

Между тем, как сообщает Аль-Джазира, Китай уже запустил второй из трех основных модулей, которые составят его космическую станцию, что приблизило Пекин еще на один шаг к достижению цели – ввода станции в эксплуатацию к концу года. 23-тонный лабораторный модуль под названием Wentian (в переводе "Поиски небес") был доставлен в космос самой мощной китайской ракетой Long March 5B после запуска, который транслировался в прямом эфире Центрального телевидения Китая CCTV в воскресенье. Ракета стартовала с космодрома Вэньчан на южном острове Хайнань. Старт состоялся после того, как Пекин отправил на орбиту первый модуль своей космической станции в апреле 2021 года.

Новый модуль длиной около 18 метров должен будет состыковаться с уже находящимся в космосе модулем. Если это удастся, последний модуль планируется запустить в октябре, и официальные лица надеются, что космическая станция под названием Тяньгун, что означает "Небесный дворец", будет введена в эксплуатацию к концу года.

Планы Китая в отношении его "космической мечты", цель которой - догнать США и Россию в этой области, были переведены в ускоренный режим при лидере КНР Си Цзиньпине. Завершение строительства космической станции должно совпасть с 10-летием правления китайского лидера.

Китай был исключен из Международной космической станции с 2011 года, когда США запретили НАСА, одному из пяти космических агентств, участвующих в проекте, взаимодействовать со страной. Тем не менее в последние годы КНР достигла больших успехов в космической программе, отправив зонды на Луну, где Пекин планирует построить базу, а в прошлом году страна высадила марсоход на Марс.

Модуль, запущенный в воскресенье, имеет три спальных места, а также пространство для научных экспериментов. Он будет служить основной точкой выхода-входа для выхода в открытый космос, когда станция будет завершена. Запуск был беспилотным, поскольку три тайконавта в уже находятся на борту той части космической станции, которая работает на орбите.