В Пригородном районе Северной Осетии отменен режим ЧС, введенный из-за ливней с градом

26 июл. 18:41

Пригородном районе Северной Осетии сняли режим ЧС, введенный ранее из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

"В связи с нормализацией обстановки, отсутствием угрозы жизнеобеспечения населения и окончанием аварийно-восстановительных работ первой очереди на территории муниципального образования Пригородный район с 17:00 26 июля 2022 года на территории муниципального образования Пригородный район снят режим чрезвычайной ситуации", - приводит заявление ведомства ТАСС.

Напомним, режим ЧС в Пригородном районе Северной Осетии был введен 24 июля. Из-за ливня с градом произошли многочисленные обрывы ЛЭП, повреждены участки газопроводов и кровли, стекла частных домовладений и социальных объектов, сорваны крыши с домов, повалены деревья и рекламные щиты.