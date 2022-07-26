ОАЭ, Египет, Иордания и Бахрейн укрепили арабскую экономическую интеграцию

Четыре арабские страны с общим населением 122 млн человек объединились в рамках масштабного проекта: к ОАЭ, Египту и Иордании, уже заключившим Промышленное партнерство, вчера присоединился Бахрейн. Проект нацелен на совместную инвестиционную деятельность в регионе для укрепления арабской экономической интеграции. Тот факт, что все четыре арабские страны имеют дипломатические отношения с Израилем, открывает новые возможности для Авраамского договора, пишет The Jerusalem Post.

Газета The National сообщила, что Бахрейн подключился к Промышленному партнерству, увеличив добавленную стоимость промышленного производства альянса до более чем $112,5 млрд со $106,26 млрд. Объем прямых иностранных инвестиций в ОАЭ, Египет и Иорданию в период с 2016 по 2020 год достиг $151 млрд, что составляет около 42% новых прямых иностранных инвестиций на Ближнем Востоке. Общая стоимость экспорта этих стран в 2019 году составила $433 млрд, а импорта - примерно $399 млрд.

Вместе с министром промышленности, торговли и туризма Бахрейна Зайед Аль-Зайяни во вчерашней встрече приняли участие министр торговли и промышленности Египта Невин Гамеа, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан бен Ахмед аль-Джабер и министр промышленности и торговли Иордании Юсеф Аль-Шамали.

"Бахрейн, крупный экспортер алюминия и железной руды, обладает развитым промышленным сектором, насчитывающим более чем 9500 компаний и 55 тысяч сотрудников, а также прямыми иностранными промышленными инвестициями в размере $4,3 млрд. Партнерство нацелено на реализацию крупных совместных промышленных проектов, создание рабочих мест, содействие увеличению объемов производства, диверсификацию экономики стран-партнеров, поддержку промышленного производства и увеличение объемов экспорта", - говорится в совместном заявлении.

На мировых рынках царит хаос из-за последствий пандемии COVID-19, а теперь и украинского кризиса; цепочки поставок под угрозой, цены на газ растут, инфляция растет, так что партнерство может помочь защитить регион от потрясений.

Промышленное партнерство имеет огромное значение для противодействия экономическим последствиям глобальных кризисов, что подчеркивает важность участия частного сектора в устойчивом развитии арабского мира. Ожидается, что за счет промышленного партнерства валовой внутренний продукт стран-членов возрастет на $809 млрд. Были определено пять секторов, представляющих взаимный интерес: нефтехимия; металлы, полезные ископаемые и продукты переработки; текстильная промышленность; фармацевтика; сельское хозяйство, продукты питания и удобрения.

Соглашение между ОАЭ, Египтом и Иорданией было подписано в конце мая. Над реализацией новых инициатив Египет также сотрудничает с Иорданией и Ираком. Эмиратское интернет-издание Al-Ain отметило важность соглашения для продовольственной безопасности региона. В воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Египет обсудил экспорт зерна с Украины. Интегрированное промышленное партнерство позволит четырем странам повысить продовольственную и лекарственную безопасность таким образом, чтобы обеспечить устойчивость поставок товаров и предотвратить любые перебои и колебания цен, а также стимулировать рост и экономическую диверсификацию, сократить затраты на импорт и облегчить поиск альтернативных экспортеров.

Партнерство будет работать над инновационными решениями для расширения производства сельскохозяйственной продукции. Это инвестиции в химическую промышленность, производственные мощности, современную логистику, квалифицированную рабочую силу и доступ к мировому рынку, который можно использовать для расширения производства альтернативных лекарств и активных ингредиентов. Страны также поделятся опытом в области фармацевтической промышленности с упором на расширение производства альтернативных лекарственных препаратов в Египте, Иордании, Эмиратах и Бахрейне.