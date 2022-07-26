Московских автолюбителей призвали к осторожности из-за сильного дождя

26 июл. 17:59

Водителям Москвы следует быть внимательнее на дорогах из-за сильного дождя. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Низкие скорости и ДТП также осложняют движение. <…> Просим водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не отвлекаться на гаджеты. Избегайте резких маневров, не паркуйтесь у шатких конструкций и под деревьями", - сказано в заявлении.

В департаменте отметили, что в настоящее время затруднено движение на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе улицы Сущевский Вал и на МКАД в районе Пятницкого шоссе. Из-за непогоды могут быть сломаны знаки и светофоры. О них можно сообщить по номеру 3210.