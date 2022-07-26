Израиль готов вести диалог с Россией по вопросам работы "Сохнута"

26 июл. 17:53

Израильское руководство готово поддерживать диалог с Россией по юридическим аспектам работы на территории РФ агентства "Сохнут". Об этом заявил официальный представитель премьер-министра Израиля Яира Дапида.

Он подчеркнул, что отношения между Россией и Израилем опираются на наследие, непрерывные связи и взаимные интересы, а еврейской община занимает центральное место в этих отношениях.

"Если есть юридические проблемы, которые возникают в связи с важной деятельностью еврейского агентства в России, Израиль, как и всегда, готов вести диалог, поддерживая важные связи между странами", - сказано в опубликованном 26 июля заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Минюст России просит ликвидировать "Сохнут", беседа по иску назначена на 28 июля. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России есть вопросы к агентству "Сохнут" с точки зрения соблюдения российского законодательства.