Иран получил от Венесуэлы в пользование 1 млн га сельскохозяйственных земель

26 июл. 17:44

Венесуэла передала Ирану 1 млн гектаров земли для сельскохозяйственных работ. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел по экономическим вопросам Ирана Мохсен Кушештабар.

"И это в ситуации, когда во всем мире наблюдается нехватка запасов стратегических [продовольственных] ресурсов", - сказал замминистра.

По его словам, это свидетельствует о высоком техническом уровне иранской стороны.

Ранее в этом месяце президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил Тегеран. В ходе его визита стороны заключили рассчитанное на 20 лет соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве в области нефти, нефтепереработки, нефтехимии, а также в обороне, туризме, культуре и сельском хозяйстве.