В ЕС допустили ослабление санкций против продовольствия из России

26 июл. 17:08

Европейский союз (ЕС) может смягчить антироссийские рестрикции в отношении продовольственного кризиса, если они будут вызывать рост цен на европейском рынке продуктов питания, заявил верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Если есть какое-то положение, которое влияет на экспорт из России, конечно, мы его изучим и устраним. Мы не можем обвинять санкции в росте цен [на продовольствие в Европе], но если такие вещи случаются, без сомнения, мы будем следить за этим", - цитирует EFE.

Боррель также отметил, что санкционное давление на Москву со стороны Брюсселя не изменится до прекращения спецоперации на Украине.